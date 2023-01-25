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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлит контракт с Дармианом

25 Января 2023 • 11:26 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан останется в команде ещё на один сезон. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» приняло решение продлить истекающий контракт футболиста на один год.

В стане «Интера» Дармин проводит уже свой третий сезон. За этот срок экс-защитник «Манчестер Юнайтед» по одному разу успел выиграть с командой все трофеи на внутренней арене.

Источник также сообщает, что в ближайшее время «Интер» намерен продлить контракту с двумя другими игроками – защитником Алессандро Бастони и хавбеком Хаканом Чалханоглу. Соглашения обоих футболистов подходят к концу летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маттео Дармиан
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