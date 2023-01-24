Шкриньяр окончательно отказался продлевать контракт с «Интером»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр дал окончательный ответ руководству клуба по новому контракту. Словак не намерен продлевать с командой свой истекающий договор. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

Напомним, что Шкриньяр остаётся трансферной целью «ПСЖ». Игрок рассчитывает перебраться в Париж следующим летом на правах свободного агента, подписав контракт с подписным бонусом в размере 22 миллионов евро и зарплатой в 9 миллионов евро в год.

«ПСЖ» может попробовать заключить трансфер Шкриньяра зимой, но «Интер» вряд ли отпустит игрока посреди сезона.