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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр окончательно отказался продлевать контракт с «Интером»

24 Января 2023 • 12:13 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр дал окончательный ответ руководству клуба по новому контракту. Словак не намерен продлевать с командой свой истекающий договор. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

Напомним, что Шкриньяр остаётся трансферной целью «ПСЖ». Игрок рассчитывает перебраться в Париж следующим летом на правах свободного агента, подписав контракт с подписным бонусом в размере 22 миллионов евро и зарплатой в 9 миллионов евро в год.

«ПСЖ» может попробовать заключить трансфер Шкриньяра зимой, но «Интер» вряд ли отпустит игрока посреди сезона.

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Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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КРЕМОНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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