Симоне Индзаги: «Я очень доволен, показали характер»

В матче двадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Интер» сыграл в гостях с «Кремонезе», команда Симоне Индзаги сумела одержать волевую победу, первой пропустив мяч. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги очень доволен итогами игры, ранее желание одержать победу «на характере» выражал Стефано Пиоли, наставник другого миланского клуба, но сделал это именно «Интер».

- Конечно, этот результат не спасает нас, но мне понравилась игра, реакция на пропущенный мяч. Я боялся, что их гол расстроит игроков, но он, наоборот, обозлил их. Мне понравилось, как команда проявила характер и одержала победу, - цитирует слова наставника «Интера» fcinter1908.it.

В следующем туре «Интеру» предстоит сразиться с «Миланом», это будет дерби.