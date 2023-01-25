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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» предложит 10 млн евро за Шкриньяра

25 Января 2023 • 23:29 Комментировать
Кремонезе
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Интер Милан
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28.01 20:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может быть продан в ближайшие дни.

Руководство миланского клуба так и не смогло убедить словака продлить контракт, срок которого истекает уже в июне. В связи с этим «нерадзурри» задались целью продать 27-летнего футболиста в январе, чтобы извлечь из его ухода хоть какую-то выгоду, но на крупные предложения рассчитывать не приходится: согласно Calciomercato, «ПСЖ» готов купить Шкриньяра сейчас, не дожидаясь лета, но предложит всего 10 млн евро.

Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. На его счету в общей сложности 242 матча за коллектив во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - зима 2023
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КРЕМОНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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