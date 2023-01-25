«ПСЖ» предложит 10 млн евро за Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может быть продан в ближайшие дни.

Руководство миланского клуба так и не смогло убедить словака продлить контракт, срок которого истекает уже в июне. В связи с этим «нерадзурри» задались целью продать 27-летнего футболиста в январе, чтобы извлечь из его ухода хоть какую-то выгоду, но на крупные предложения рассчитывать не приходится: согласно Calciomercato, «ПСЖ» готов купить Шкриньяра сейчас, не дожидаясь лета, но предложит всего 10 млн евро.

Милан Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. На его счету в общей сложности 242 матча за коллектив во всех турнирах.