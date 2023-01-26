Дзаньоло хочет в «Милан», но клуб из АПЛ предлагает «Роме» более выгодные условия

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло хочет поскорее завершить свой переход в «Милан». 23-летний футболист уже согласовал с «россонери» условия личного контракта и ждёт, когда римляне дадут ему зелёный свет на завершение перехода.

«Милан» хочет взять Дзаньоло в аренду с правом выкупа, на что пока не согласна «Рома». Ситуацию усложняет тот факт, что английский «Борнмут» предлагает «россонери» более выгодные условия сделки. «Вишенки» готовы выложить за итальянца 30 миллионов евро + бонусы, а также гарантировать «Роме» 10% от суммы будущей перепродажи.

Дзаньоло в нынешнем сезоне отметился всего одним голом в Серии А. Его контракт с «Ромой» заканчивается в конце следующего сезона.