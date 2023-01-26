Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дзаньоло хочет в «Милан», но клуб из АПЛ предлагает «Роме» более выгодные условия

26 Января 2023 • 16:22 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
1 6.50 X 4.50 2 1.48
28.01 20:00

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло хочет поскорее завершить свой переход в «Милан». 23-летний футболист уже согласовал с «россонери» условия личного контракта и ждёт, когда римляне дадут ему зелёный свет на завершение перехода.

«Милан» хочет взять Дзаньоло в аренду с правом выкупа, на что пока не согласна «Рома». Ситуацию усложняет тот факт, что английский «Борнмут» предлагает «россонери» более выгодные условия сделки. «Вишенки» готовы выложить за итальянца 30 миллионов евро + бонусы, а также гарантировать «Роме» 10% от суммы будущей перепродажи.

Дзаньоло в нынешнем сезоне отметился всего одним голом в Серии А. Его контракт с «Ромой» заканчивается в конце следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Борнмут Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЕМОНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
17:30 · Англия. Чемпионшип
Первый тренер Хайкина: «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Гордон пропустил сегодняшнюю тренировку «Эвертона»
16:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не думаю, что мы зря продали Жезуса и Зинченко»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло хочет в «Милан», но клуб из АПЛ предлагает «Роме» более выгодные условия
15:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Артета был бы лучшим вариантом на мою замену в «Манчестер Сити»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Канте надеется вернуться в строй до конца февраля
14:49 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Эвертона» отказался переходить в «Челси»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Романо подтвердил, что «Челси» готовит новое предложение по Гюсто
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» собирается сделать предложение о покупке Дзаньоло
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и Канте продолжают переговоры по продлению контракта
13:41 · Англия. Премьер-лига
Дайч может скоро возглавить «Эвертон»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может покинуть «Челси» летом, игрок хочет выступать в Лиге чемпионов 2
12:53 · Англия. Премьер-лига
Фабиу Силва перешёл ПСВ официально
12:45 · Англия. Премьер-лига
Артета уверен, что Нкетиа будет продолжать прогрессировать
12:38 · Англия. Премьер-лига
Маккенни будет зарабатывать в «Лидсе» 3,8 миллионов евро в год 1
Все новости
Рекомендуем