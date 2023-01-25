«Интер» предложит Бастони и Чалханоглу новые контракты

«Интер» в ближайшее время проведёт переговоры с итальянским защитником Алессандро Бастони и турецким хавбеком Хаканом Чалханоглу о продлении действующих соглашений. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что нынешние контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2024 года.

23-летний Бастони защищает цвета «нерадзурри» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 22 матча, отметившись в них пятью результативными передачами.

На счету 28-летнего Чалханоглу три забитых мяча и пять голевых передач в 25 встречах. Турок выступает за «Интер» с 2021 года.