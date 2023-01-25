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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложит Бастони и Чалханоглу новые контракты

25 Января 2023 • 11:17 Комментировать (1)
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

«Интер» в ближайшее время проведёт переговоры с итальянским защитником Алессандро Бастони и турецким хавбеком Хаканом Чалханоглу о продлении действующих соглашений. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что нынешние контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2024 года.

23-летний Бастони защищает цвета «нерадзурри» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 22 матча, отметившись в них пятью результативными передачами.

На счету 28-летнего Чалханоглу три забитых мяча и пять голевых передач в 25 встречах. Турок выступает за «Интер» с 2021 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Алессандро Бастони
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Комментарии (1)
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3Tituli
25 Января 2023 в 13:20
Блин, горм не грянет, мужик не перекрестится... Что мешало так действовать ВСЕГДА???
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