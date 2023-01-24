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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» надеется продать Шкриньяра в последнюю неделю зимнего трансферного окна слухи

24 Января 2023 • 22:08 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
28.01 20:00

Сотрудничество Милана Шкриньяра с «Интером» уже скоро может подойти к концу.

Центральный защитник отверг финальное предложение «нерадзурри» по новому контракту, о чём стало известно чуть ранее. По информации La Gazzetta dello Sport, в клубе смирились с невозможностью сохранить 27-летнего словака на долгий срок, поэтому решили начать активную работу над его продажей в последние дни зимнего трансферного окна, чтобы не допустить бесплатного ухода дорогостоящего игрока через полгода.

Интерес к Шкриньяру проявляет «Пари Сен-Жермен», который, согласно некоторым данным, может приобрести его в январе за 20 млн евро.

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