Снейдер прокомментировал возможный уход Шкриньяра из «Интера»

Экс-игрок «Интера» Уэсли Снейдер высказал мнение о возможном уходе защитника Милана Шкриньяра из миланского клуба.

Снейдер заявил в интервью Inter-New, что сложно все контролировать, когда нет достаточно хорошего менеджмента, клуб должен управлять своими игроками за пределами поля и не допускать таких ситуаций, а это не так просто. Сейчас у «Интера» хорошая команда, но всегда могут возникнуть различные проблемы, сказал бывший футболист.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр принял участие в 27 матчах и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовое соглашение защитника с «Интером» истекает предстоящим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.