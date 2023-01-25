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Чемпионат Италии. Серия А

Снейдер прокомментировал возможный уход Шкриньяра из «Интера»

25 Января 2023 • 20:05 Комментировать
Кремонезе
...
Интер Милан
1 6.50 X 4.50 2 1.48
28.01 20:00

Экс-игрок «Интера» Уэсли Снейдер высказал мнение о возможном уходе защитника Милана Шкриньяра из миланского клуба.

Снейдер заявил в интервью Inter-New, что сложно все контролировать, когда нет достаточно хорошего менеджмента, клуб должен управлять своими игроками за пределами поля и не допускать таких ситуаций, а это не так просто. Сейчас у «Интера» хорошая команда, но всегда могут возникнуть различные проблемы, сказал бывший футболист.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр принял участие в 27 матчах и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовое соглашение защитника с «Интером» истекает предстоящим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Уэсли Снейдер Милан Шкриньяр
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