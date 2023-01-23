Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане не сыграет в первом матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

23 Января 2023 • 15:57 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.30 2 11.00
24.01 22:30

Нападающий «Баварии» Садио Мане не сможет вернуться в строй к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». По информации от журналиста Дани Хиля, сенегалец вряд ли сыграет с парижанами на «Парк де Пренс» в феврале.

Напомним, Мане получил травму в матче Кубка Германии против бременского «Вердера» ещё в середине осени, из-за чего пропустил чемпионат мира в Катаре. Источники в окружении нападающего твердят, что возвращение к первому матчу с «ПСЖ» было бы преждевременным для Садио.

Мане перебрался в «Баварию» летом из английского «Ливерпуля». Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Января
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Изидор договорился с «Шальке»
15:57 · Германия. Бундеслига
Мане не сыграет в первом матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не собирается покупать Хаверца в январе
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кафанов не считает переход в «Байер» ошибкой Лунёва
10:06 · Германия. Бундеслига
Григорян объяснил, почему в Бундеслиге забивают большое количество мячей
22 Января
23:32 · Германия. Бундеслига
Тюрам не перейдёт в «ПСЖ»
21:48 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба претендуют на Маркуса Тюрама, игрок готов к переходу в январе
21:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» едва не упустил победу в Мёнхенгладбахе, ведя со счётом 3:0
20:31 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич высказался о перспективах Мюллера в «Баварии»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» трижды отыгрывался по ходу матча с «Боруссией» из Дортмунда, но всё же уступил
19:18 · Германия. Бундеслига
Азмун и Лунёв – в запасе «Байера» на матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
17:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
16:44 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс: «Кейн — потрясающий игрок»
16:43 · Германия. Бундеслига
​Юранович стал игроком клуба «Унион Берлин» официально
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в гонке за Беллингемом слухи
Все новости
Рекомендуем