Мане не сыграет в первом матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Садио Мане не сможет вернуться в строй к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». По информации от журналиста Дани Хиля, сенегалец вряд ли сыграет с парижанами на «Парк де Пренс» в феврале.

Напомним, Мане получил травму в матче Кубка Германии против бременского «Вердера» ещё в середине осени, из-за чего пропустил чемпионат мира в Катаре. Источники в окружении нападающего твердят, что возвращение к первому матчу с «ПСЖ» было бы преждевременным для Садио.

Мане перебрался в «Баварию» летом из английского «Ливерпуля». Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.