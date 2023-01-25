Экс-игрок «Барселоны»: «Не думаю, что в мире есть настолько же стойкий человек, как Месси»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ поделился мыслями о характере Лионеля Месси.

В настоящий момент 35-летний аргентинец принадлежит «ПСЖ», но в последние дни слухи о его возможном возвращении в «Барселону» вновь набрали обороты.

«Месси слишком амбициозен. Люди радуются, когда добиваются побед, но он никогда не расслабляется. В важных матчах он берёт на себя особую ответственность.

Я бы хотел ненадолго прочувствовать ход мыслей Лео, чтобы узнать, сколько разочарований и давления способен вынести человек. Я не думаю, что в мире есть кто-то другой, способный выдержать то же», – цитируют испанские СМИ Унсуэ.