Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Барселоны»: «Не думаю, что в мире есть настолько же стойкий человек, как Месси»

25 Января 2023 • 00:21 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ поделился мыслями о характере Лионеля Месси.

В настоящий момент 35-летний аргентинец принадлежит «ПСЖ», но в последние дни слухи о его возможном возвращении в «Барселону» вновь набрали обороты.

«Месси слишком амбициозен. Люди радуются, когда добиваются побед, но он никогда не расслабляется. В важных матчах он берёт на себя особую ответственность.

Я бы хотел ненадолго прочувствовать ход мыслей Лео, чтобы узнать, сколько разочарований и давления способен вынести человек. Я не думаю, что в мире есть кто-то другой, способный выдержать то же», – цитируют испанские СМИ Унсуэ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хуан Карлос Унсуэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕЙМС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
25 Января 2023 в 00:25
Здоровья Унсуэ..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
00:21 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны»: «Не думаю, что в мире есть настолько же стойкий человек, как Месси» 1
00:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» следят за Фернандесом, оценённым «Бенфикой» в 120 млн евро
24 Января
23:42 · Испания. Ла Лига
Модрич отверг предложение «Аль-Насра» 1
23:35 · Испания. Ла Лига
Хаби Алонсо может возглавить «Реал» в 2024 году
22:38 · Испания. Ла Лига
Модрич провёл 157 матчей из 177 возможных после 35 лет 1
20:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложил Асенсио долгосрочный контракт
20:41 · Испания. Кубок
​«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Кубка Испании – 25 января 2023
20:34 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о сравнениях Гави с Каземиро
20:05 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Я никогда не рассматривал уход Кесси»
19:37 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» предложил контракт Модричу 1
18:30 · Испания. Ла Лига
Годин: «Симеоне - это феномен»
16:53 · Италия. Серия А
​Амрабат посетил матч «Барселоны»
16:49 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет выкупить Франа Гарсию у «Райо Вальекано»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» согласовал трансфер Джексона
14:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет усилить состав зимой
Все новости
Рекомендуем