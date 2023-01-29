«Зенит» не отпустит Малкома в «ПСЖ» в аренду без права обязательного выкупа

«Зенит» не планирует отпускать нападающего Малкома Филипе в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижане хотят арендовать бразильца до конца сезона с опцией возможного выкупа за 30 миллионов евро.

По сведениям «Чемпионата», «Зенит» не намерен отпускать Малкома в аренду без права обязательного выкупа. Также «сине-бело-голубые» могут рассмотреть предложение с полноценным трансфером игрока. Отмечается, что, вероятнее всего, другие варианты санкт-петербургский клуб рассматривать не будет.

Ранее источник сообщал, что Малком заинтересован в возвращении в Европу, но он не просил боссов «Зенита» отпустить его во что бы то ни стало.