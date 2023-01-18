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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев: «Я один раз играл против Месси, это было нечто»

18 Января 2023 • 16:34 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
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29.01 22:45

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вспомнил, как играл против аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я один раз играл против Месси. Это было нечто. Футболист ощутимо на другом уровне. Это была товарищеская игра. Хоть он и не включался на все 100%, но было видно, что человек на другом уровне играет», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что в том матче играл опорника, а Месси занимал позицию «десятки». Хавбек признался, что ни разу не смог отобрать мяч у аргентинца.

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и записал в свой актив 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лионель Месси ПСЖ Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Января 2023 в 16:46
Не нечто, а некто... Нечто - в Аль-Насре...
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