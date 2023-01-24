Мбаппе может стать капитаном «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность назначения Килиана Мбаппе капитаном команды.

24-летний форвард давно является лидером парижан, а в последние сезоны его влияние становится всё более ощутимым. Согласно сведениям журналиста Фабриса Хокинса, со следующей кампании Мбаппе может стать постоянным капитаном «ПСЖ». В настоящий момент этой роли удостоен центральный защитник Маркиньос.

Килиан Мбаппе защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В общей сложности в его активе 196 забитых мячей в 241 сыгранном поединке. Контракт звезды французского футбола рассчитан до лета 2025 года.