Верратти должен вернуться к тренировкам на следующей неделе

Стало известно, когда полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти возобновит тренировки с командой. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, возвращение итальянца должно состояться на следующей неделе.

Ранее Верратти получил небольшое повреждение, которое в итоге оказалось несерьёзным. Напомним, недавно Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года. В ноябре Марко исполнилось 30 лет.

В нынешнем сезоне Верратти не отметился ни одним результативным действием в 16 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов итальянец успел записать на свой счёт одну результативную передачу на групповом этапе.