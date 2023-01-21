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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти должен вернуться к тренировкам на следующей неделе

21 Января 2023 • 16:20 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Стало известно, когда полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти возобновит тренировки с командой. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, возвращение итальянца должно состояться на следующей неделе.

Ранее Верратти получил небольшое повреждение, которое в итоге оказалось несерьёзным. Напомним, недавно Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года. В ноябре Марко исполнилось 30 лет.

В нынешнем сезоне Верратти не отметился ни одним результативным действием в 16 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов итальянец успел записать на свой счёт одну результативную передачу на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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