«Зенит» надеется заполучить игроков «ПСЖ» в случае ухода Малкома

«ПСЖ» активно интересуется полузащитником «Зенита» Малкомом и вполне может заполучить игрока даже без учёта мнения руководства питерского клуба. Дело в том, что УЕФА в прошлом году разрешил футболистам Премьер-лиги в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами.

Ранее «Зенит» потерял Юри Алберто, но получил взамен защитника Ренана и вскоре усилится полузащитником Кейросом. И это помимо 50% от суммы следующего трансфера Алберто и права на выкуп контракта юного вингера Педро дос Сантоса, сообщает «Плеймейкер».

«Зенит» может надеяться, что «ПСЖ» предложит что-то взамен перехода Малкома, тем более что французы активно раздают своих футболистов по арендам.