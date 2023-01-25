«ПСЖ» хочет купить Шерки вместо Сарабии

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки может продолжить карьеру в другом французском клубе. По информации от журналиста Адриена Гренье, на футболиста нацелился лидер чемпионата «ПСЖ», который ищет замену своему хавбеку Пабло Сарабии. Напомним, недавно испанец перешёл в «Вулверхэмптон» за 5 миллионов евро.

Контракт 19-летнего Шерки с «Лионом» заканчивается в конце следующего сезона, поэтому у парижан есть хорошие шансы заполучить полузащитника зимой.

На счету француза гол и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.