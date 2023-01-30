​Игрок «Реймса»: «Было легко выходить из обороны, потому что Месси, Мбаппе и Неймар не обороняются»

Защитник «Реймса» Юнис Абдельамид дал комментарий после гостевой ничьей с «ПСЖ» (1:1). Футболист отметил, что звёздное трио нападающих парижан не участвует в обороне, и это облегчило задачу по набору очков на «Парк де Пренс».

«Было легко выходить из обороны, потому что их тройка нападающих не обороняется, они не участвуют в коллективной обороне. Мы работали над этим, мы хотели использовать это. Вот почему нам удалось создать так много моментов», - сказал Абдельамид журналистам.

Отметим, что «ПСЖ» по-прежнему лидирует в Лиге 1. Отрыв от второго «Ланса» измеряется тремя зачётными баллами.