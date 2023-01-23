«ПСЖ» хочет купить Шкриньяра зимой за 20 миллионов евро

Французский «ПСЖ» хочет купить защитника «Интера» Милана Шкриньяра в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Адриена Гренье, «парижане» готовы предложить за словака 20 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт заканчивается через полгода.

Сам футболист ранее отказался продлевать соглашение с миланским «Интером». «ПСЖ» готов предложить Шкриньяру зарплату в размере 9 миллионов евро за сезон.

Напомним, Шкриньяр мог оказаться в «ПСЖ» ещё летом, но «Интер» тогда требовал за своего футболиста 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Милан провёл 18 матчей в чемпионате Италии, где не отметился результативными действиями.