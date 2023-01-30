«ПСЖ» пропустил самый поздний гол в истории выступлений в Лиге 1

В последнем матче двадцатого тура французского чемпионата «ПСЖ» сыграл дома с «Реймсом», и встреча эта закончилась для парижан неудачно - они вели в счете, но пропустили мяч на 95-й минуте и 30-й секунде. Как оказалось, это был самый поздний гол, пропущенный «ПСЖ» в чемпионате Франции с тех пор, как появился подробный сбор статистики по Лиге 1 - то есть с сезона 2006/2007. Ранее гегемон французского футбола такого не допускал.

В следующем туре «ПСЖ» предстоит сразиться на выезде с «Монпелье», это случится уже первого февраля в рамках двадцать первого тура французского чемпионата.