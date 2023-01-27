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«Ноттингем Форест» всерьёз нацелился на Кейлора Наваса

27 Января 2023 • 11:55 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.40 2 11.00
29.01 22:45

«Ноттингем Форест» в последние дни трансферного окна постарается приобрести у «ПСЖ» голкипера Кейлора Наваса, который почти не появляется на поле в составе парижан в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, намерения «лесников» вполне серьёзны.

Недавно основной голкипер «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон получил травму и выбыл на неопределённый срок. «Лесники» хотят арендовать у «ПСЖ» Наваса в качестве краткосрочной замены. Костариканец согласен на переход, так как хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

В ближайшее время «ПСЖ» предстоит решить, хочет ли клуб отпускать 36-летнего голкипера в аренду до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноттингем Форест Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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