«Ноттингем Форест» всерьёз нацелился на Кейлора Наваса

«Ноттингем Форест» в последние дни трансферного окна постарается приобрести у «ПСЖ» голкипера Кейлора Наваса, который почти не появляется на поле в составе парижан в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, намерения «лесников» вполне серьёзны.

Недавно основной голкипер «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон получил травму и выбыл на неопределённый срок. «Лесники» хотят арендовать у «ПСЖ» Наваса в качестве краткосрочной замены. Костариканец согласен на переход, так как хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

В ближайшее время «ПСЖ» предстоит решить, хочет ли клуб отпускать 36-летнего голкипера в аренду до конца сезона.