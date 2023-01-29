Малком не просил «Зенит» отпустить его в «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе может остаться в клубе этой зимой. Ранее сообщалось, что футболист попросил отпустить его в «ПСЖ», который заинтересован в услугах игрока.

По сведениям «Чемпионата», у 25-летнего бразильца действительно состоялся разговор с руководством «сине-бело-голубых», но игрок не собирается ставить какие-то ультиматумы «Зениту».

Источник сообщает, что Малком заинтересован в возвращении в европейский клуб, но он не просил санкт-петербургский клуб отпустить его прямо сейчас. Отмечается, что у бразильца нет цели покинуть «Зенит» этой зимой.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 голов и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.