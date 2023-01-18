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Чемпионат Франции. Лига 1

Кейлор Навас отказался от возможности стать одноклубником Роналду

18 Января 2023 • 22:28 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Иттифак
1 1.22 X 5.60 2 12.00
22.01 20:30

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас не намерен переходить в «Аль-Наср» в январе.

Клуб из Саудовской Аравии, ряды которого недавно пополнил Криштиану Роналду, считался главным претендентом на 36-летнего костариканца, однако тот, как стало известно RMC Sport, не заинтересован в переходе. Вместо этого футболист предпочитает доиграть текущий сезон в «ПСЖ», а летом оформить переход в новый клуб в качестве свободного агента.

Кейлор Навас лишь однажды появился на поле в нынешней кампании в составе парижан – в поединке Кубка Франции против «Шатору» (3:1). В общей сложности вратарь провёл за парижский коллектив 107 встреч, пропустив 87 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ИТТИФАК
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Января 2023 в 00:02
Поиграл уже с ним, хватит..
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