Кейлор Навас отказался от возможности стать одноклубником Роналду

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас не намерен переходить в «Аль-Наср» в январе.

Клуб из Саудовской Аравии, ряды которого недавно пополнил Криштиану Роналду, считался главным претендентом на 36-летнего костариканца, однако тот, как стало известно RMC Sport, не заинтересован в переходе. Вместо этого футболист предпочитает доиграть текущий сезон в «ПСЖ», а летом оформить переход в новый клуб в качестве свободного агента.

Кейлор Навас лишь однажды появился на поле в нынешней кампании в составе парижан – в поединке Кубка Франции против «Шатору» (3:1). В общей сложности вратарь провёл за парижский коллектив 107 встреч, пропустив 87 голов.