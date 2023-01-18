Месси готов остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси готов остаться в команде и продлить своё сотрудничество. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец не получил предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в размере 300 миллионов евро в год.

Если верить источнику, то будущее Месси наверняка связано с «ПСЖ». В ближайшее время аргентинец вновь встретится с руководством французского клуба, чтобы обсудить детали нового контракта. Напомним, действующее соглашение Лионеля с командой истекает в конце сезона.

Напомним, ранее в Саудовскую Аравию перебрался Криштиану Роналду, который подписал контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год.