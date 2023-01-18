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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси готов остаться в «ПСЖ»

18 Января 2023 • 14:55 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.30 2 9.50
29.01 22:45

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси готов остаться в команде и продлить своё сотрудничество. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец не получил предложение от «Аль-Хиляля» с зарплатой в размере 300 миллионов евро в год.

Если верить источнику, то будущее Месси наверняка связано с «ПСЖ». В ближайшее время аргентинец вновь встретится с руководством французского клуба, чтобы обсудить детали нового контракта. Напомним, действующее соглашение Лионеля с командой истекает в конце сезона.

Напомним, ранее в Саудовскую Аравию перебрался Криштиану Роналду, который подписал контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире с зарплатой в размере 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
18 Января 2023 в 14:58
Слухи о предложении «Аль-Хиляля» дают аргентосу прекрасную возможность хорошенько потрясти карманы ПСЖ
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