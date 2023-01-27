«ПСЖ» проявляет интерес к игроку «Челси»

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хакиму Зиешу, сообщают СМИ.

Руководство французского клуба намерено сделать предложение о покупке 29-летнего марокканца уже этой зимой. Отмечается, что на переходе соотечественника настаивает защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Ранее сообщалось, что Зиеш близок к переходу в итальянскую «Рому».

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.