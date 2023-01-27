Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» проявляет интерес к игроку «Челси»

27 Января 2023 • 11:39 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.40 2 11.00
29.01 22:45

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хакиму Зиешу, сообщают СМИ.

Руководство французского клуба намерено сделать предложение о покупке 29-летнего марокканца уже этой зимой. Отмечается, что на переходе соотечественника настаивает защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Ранее сообщалось, что Зиеш близок к переходу в итальянскую «Рому».

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Челси» 15 матчей, отметившись одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Хаким Зиеш Ашраф Хакими Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕЙМС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
14:29 · Англия. Премьер-лига
Бьелса предложил «Эвертону» тренировать молодёжку, основу возглавит Дайч
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 68 миллионов евро за Кайседо
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может выкупить Вегхорста при одном условии
13:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Артуру понадобятся 2-3 недели, чтобы вернуться к тренировкам с командой»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас выбрал себе новый клуб
12:33 · Россия. Премьер-лига
Малафеев оценил трансфер Хайкина в Англию
12:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» рано или поздно вернётся на былой уровень»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Бьелса откажется от работы в «Эвертоне»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» всерьёз нацелился на Кейлора Наваса
11:48 · Англия. Премьер-лига
Кайседо ещё может перейти в «Челси» до конца января
11:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» проявляет интерес к игроку «Челси»
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» пытается найти компромисс с «Ювентусом» по трансферу Маккенни
10:43 · Англия. Премьер-лига
Гордон настаивает на том, что хочет покинуть «Эвертон»
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» готов снизить цену на Гордона на фоне интереса «Ньюкасла» 1
00:07 · Англия. Премьер-лига
Порро подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на пять с половиной лет
Все новости
Рекомендуем