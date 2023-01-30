Галтье — о матче с «Реймсом»: «Игра «ПСЖ» в первом тайме усыпляла»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

Специалист похвалил соперника и раскритиковал игру своей команды в первой половине встречи, отметив, что «ПСЖ» не хватало интенсивности и ритма.

«Наша игра в первом тайме усыпляла. Нас быстро разрывали, наш соперник играл хорошо. Мы должны вернуться к победному пути и стать намного более едиными», — цитирует Галтье RMC Sport.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 48 очков. Преимущество парижан над вторым «Лансом» составляет три балла.