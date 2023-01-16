«ПСЖ» не может подписывать дорогих игроков из-за правил финансового фэйр-плей

«Пари Сен-Жермен» не сможет позволить себе серьёзные траты в зимнее трансферное окно.

В ближайшее время покинуть клуб должен вингер Пабло Сарабия, чей переход в английский «Вулверхэмптон» уже согласован. Парижане хотели бы найти замену для 30-летнего испанца как можно скорее, однако сделать это будет крайне затруднительно из-за финансового фэйр-плей, докладывает Le Parisien. Дело в том, что на данный момент клуб может позволить себе потратить лишь 10-15 млн евро на покупку футболистов. Решением данной проблемы, вероятно, станет аренда, и Луиш Кампуш уже занимается изучением возможных вариантов.