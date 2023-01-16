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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не может подписывать дорогих игроков из-за правил финансового фэйр-плей

16 Января 2023 • 21:50 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.40 2 9.50
29.01 22:45

«Пари Сен-Жермен» не сможет позволить себе серьёзные траты в зимнее трансферное окно.

В ближайшее время покинуть клуб должен вингер Пабло Сарабия, чей переход в английский «Вулверхэмптон» уже согласован. Парижане хотели бы найти замену для 30-летнего испанца как можно скорее, однако сделать это будет крайне затруднительно из-за финансового фэйр-плей, докладывает Le Parisien. Дело в том, что на данный момент клуб может позволить себе потратить лишь 10-15 млн евро на покупку футболистов. Решением данной проблемы, вероятно, станет аренда, и Луиш Кампуш уже занимается изучением возможных вариантов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пабло Сарабия Трансферы футбола - зима 2023
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