Кимпембе: «Мне не сообщали о лишении статуса вице-капитана»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе объяснил, что ему пока не сообщали о лишении статуса вице-капитана. Напомним, ранее появились слухи о том, что новым вице-капитаном парижан стал самый высокооплачиваемый игрок команды Килиан Мбаппе.

«В последние часы я слышал о себе много новостей в прессе. В связи с этим, я хотел бы прояснить ситуацию. Мне никто не сообщал ни о каком решении, эти слухи не соответствуют действительности. В любом случае, я буду уважать любое решение клуба», – написал Кимпембе в социальных сетях.

Напомним, контракт Преснела с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона. В данный момент француз продолжает залечивать свою травму.