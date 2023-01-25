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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе: «Мне не сообщали о лишении статуса вице-капитана»

25 Января 2023 • 10:53 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе объяснил, что ему пока не сообщали о лишении статуса вице-капитана. Напомним, ранее появились слухи о том, что новым вице-капитаном парижан стал самый высокооплачиваемый игрок команды Килиан Мбаппе.

«В последние часы я слышал о себе много новостей в прессе. В связи с этим, я хотел бы прояснить ситуацию. Мне никто не сообщал ни о каком решении, эти слухи не соответствуют действительности. В любом случае, я буду уважать любое решение клуба», – написал Кимпембе в социальных сетях.

Напомним, контракт Преснела с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона. В данный момент француз продолжает залечивать свою травму.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Преснел Кимпембе
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