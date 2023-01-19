Экс-вратарь сборной Аргентины — о Месси: «Для меня Мбаппе — лучший игрок мира»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти поделился мнением о нападающем южноамериканской команды Лионеле Месси, который в конце прошлого года выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира.

По мнению Гатти, несмотря на то, что игрок «ПСЖ» успешно выступил на прошедшем мундиале, ему никогда не удастся превзойти двух главных легенд мирового футбола — Диего Марадону и Пеле. Также ветеран признался, что лучшим игроком мира на сегодняшний день для него является одноклубник Месси Килиан Мбаппе, который представляет сборную Франции.

«Никто не обойдёт Пеле, а здесь, в Аргентине, никто не превзойдёт Марадону. Ди Мария был феноменален, но никто ничего об этом не говорит. Для меня Мбаппе — лучший игрок мира», — цитирует Гатти El Chiringuto.

Напомним, что Гатти представлял сборную Аргентины в период с 1967 по 1977 год. Сейчас знаменитому голкиперу 78 лет.