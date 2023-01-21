«Лестер» сразится за Кейлора Наваса с двумя другими клубами из АПЛ

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Адриена Гренье, в услугах костариканца заинтересован «Лестер», который вступил в гонку за вратаря совсем недавно.

Для того, чтобы убедить Кейлора перейти в свою команду, руководство «Лестера» должно выиграть конкуренцию у двух клубов из туманного альбиона. По сведениям источника, Навас также интересен «Борнмуту» и «Ноттингем Форест».

Напомним, летом Кейлор мог оказаться в «Наполи», но команда Лучано Спаллетти не смогла заключить сделку. Отметим, контракт Наваса с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона.