Галтье: «Руководство ищет нового игрока в атаку»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что до конца зимнего трансферного окна ряды его команды может пополнить атакующий игрок. Парижане сейчас ищут замену ушедшему в «Вулверхэмптон» полузащитнику Пабло Сарабии, за которого французский клуб получил 5 миллионов евро.

«Перед трансферным окном я говорил, что в случае продаж мы постараемся купить звёздного игрока. Ушёл Пабло Сарабия, и теперь руководство работает над поиском нового атакующего игрока», – дал понять Галтье на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с отрывом в три очка от «Ланса».