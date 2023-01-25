Ибрагимович: «Я вывел французский футбол на мировой уровень»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о времени, проведённом в чемпионате Франции.

Напомним, в период с 2012 по 2016 год шведский футболист выступал за «ПСЖ». В составе парижан Ибрагимович провёл в общей сложности 180 матчей, забил 156 голов и отдал 61 результативную передачу. Отметим, что 41-летний форвард занимает третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории этого клуба.

«Я люблю Францию, я провёл там четыре года и вывел французский футбол на мировой уровень. Это не высокомерие, это уверенность в своих силах», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Кроме того, нападающий признался, что был уверен в победе сборной Аргентины на чемпионате мира, который проходил в период с 20 ноября по 18 декабря прошлого года в Катаре. Поэтому поражение «трёхцветных» в финальном матче его не удивило.