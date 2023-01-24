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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси не хочет возвращаться в «Барселону», так как обижен на нынешнее руководство

24 Января 2023 • 12:43 Комментировать
Жирона
...
Барселона
28.01 18:15

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси не горит желанием возвращаться в «Барселону». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец до сих пор обижен на нынешнее руководство «сине-гранатовых» во главе с президентом Жоаном Лапортой.

По сведениям источника, Месси до сих пор очень любит «Барселону», но отношения с руководством исключают возможность возвращения. Лионель до сих пор с сожалением вспоминает о том, как ему пришлось покинуть клуб.

Теперь аргентинец хочет остаться в «ПСЖ» и продлить с французской командой свой истекающий контракт. Напомним, Месси проводит уже второй сезон в составе парижан.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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