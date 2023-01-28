Педри только 20 лет, а он уже покорил отметку в 100 матчей за «Барселону». Это случилось в субботу, когда талантливый полузащитник вышел на замену в игре против «Жироны», сменив травмированного Усмана Дембеле. В итоге именно Педри забил гол и принёс каталонцам победу со счётом 1:0.

После игры несколько слов о Педри сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

«Педри меняет мир. Он смотрит между линиями и атакует свободные зоны. Добавьте к этому голы, и мы говорим об одном из лучших полузащитников в мире в 20 лет», - сказал Хави, чьи слова приводит портал Goal.

Следующим соперником «Барселоны» в Ла Лиге будет «Бетис».