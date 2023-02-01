Травма Усмана Дембеле может оказаться более серьёзной, чем сообщалось ранее

В «Барселоне» обеспокоены состоянием Усмана Дембеле.

Французский вингер получил повреждение в недавнем матче Ла Лиги против «Жироны», из-за чего был заменён уже на 26-й минуте встречи. Ожидалось, что 25-летний игрок пропустит поединки против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, но успеет вернуться в строй в первой половине марта, однако реальное положение дел может оказаться ещё менее приятным. По информации инсайдера Херарда Ромеро, травма Дембеле, вероятно, более серьёзна, и публичные заявления на этот счёт не соответствуют действительности. Француз рискует задержаться в лазарете на длительный срок.