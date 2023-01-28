Педри прокомментировал плохую реализацию «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о проблемах команды с реализацией моментов.

Педри в интервью Sport.es заявил, что в последних играх «Барселона» плохо действует в завершающей стадии атак, и это дорого обходится команде. Соперник в любой момент может отыграть один мяч, особенно на своем поле, добавил игрок.

В матче 18-го тура чемпионата Испании «сине-гранатовые» одержали минимальную победу в гостях над «Жироной» со счетом 1:0. 20-летний Педри стал автором единственного гола в игре.

В нынешнем сезоне на счету хавбека уже шесть забитых мячей в 26 встречах во всех турнирах.