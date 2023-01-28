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«Спортинг» может пригласить Бельерина, если Порро покинет команду

28 Января 2023 • 15:10 Комментировать
Жирона
...
Барселона
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Через 2 ч. 34 мин.

Лиссабонский «Спортинг» определился с приоритетным кандидатом на замену своему правому защитнику Педро Порро. Напомним, футболист португальского клуба находится в шаге от перехода в лондонский «Тоттенхэм».

Если переезд Порро в Лондон всё же состоится, «Спортинг» бросит все силы на подписание Эктора Бельерина из каталонской «Барселоны». У испанца осталось всего полгода по контракту с «сине-гранатовыми», а клуб пока не намерен продлевать соглашение с футболистом.

Напомним, сумма отступных в контракте Порро составляет 45 миллионов евро, но «Тоттенхэму» футболист достанется за чуть более дешёвую цену.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Спортинг Лиссабон Эктор Бельерин Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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