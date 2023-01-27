«Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость минимум на 150 млн евро

«Барселоне» необходимо продолжать сокращение затрат на зарплаты.

Из-за финансовых трудностей каталонский гранд не может позволить себе оформить трансфер статусных игроков, и эта проблема вряд ли будет решена в ближайшее время. По информации издания Mundo Deportivo, Ла Лига известила «Барселону» о том, что клубу будет необходимо разгрузить зарплатную ведомость ещё на 150-200 млн евро в следующем сезоне.

Летом 2022 года «Барселона» совершила ряд трансферов общей суммой почти на 160 млн евро. Зимой трансферная кампания «сине-гранатовых» ограничилась продажей Мемфиса Депая, перешедшего в мадридский «Атлетико» за 3 млн евро.