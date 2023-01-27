Маркос Алонсо прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо высказался после заключения нового договора с клубом.

Обновлённое соглашение 32-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца следующего сезона.

«Очень рад, что смогу остаться в «Барселоне» ещё на один год, – делится впечатлениями Алонсо, цитируемый клубными источниками. – Моя адаптация здесь проходит без каких-либо проблем. Надеюсь, вместе мы добьёмся ещё больших успехов, чем прежде. Я благодарен товарищам по команде и тренерскому штабу за поддержку», – заявил игрок.

Маркос Алонсо перебрался в «Барселону» из «Челси» летом 2022 года. В 19 матчах за каталонцев он отметился двумя забитыми мячами.