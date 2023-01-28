«Барселона» не пропустила в 14 из 18 матчей текущего чемпионата

«Барселона» в нынешнем сезоне показывает качественную игру в обороне. В субботу команда Хави снова смогла отыграть на ноль – гостевой матч против «Жироны» был выигран с минимальным счётом 1:0.

«Барселоне» удалось сохранить свои ворота на замке в 14 из 18 прошедших матчей текущего чемпионата Испании. Команда Хави пропускала только в играх против «Реала Сосьедад» (победа 4:1), «Реала» (поражение 1:3), «Осасуны» (победа 2:1) и «Эспаньола» (ничья 1:1).

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на шесть очков. Впрочем, мадридцы свой матч тура проведут в воскресенье – против «Реала Сосьедад».