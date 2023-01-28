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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле попал в лазарет «Барселоны»

28 Января 2023 • 19:25 Комментировать
Жирона
0:1
Барселона
окончен

В субботу «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Главному тренеру «сине-гранатовых» Хави пришлось делать замену уже по ходу первого тайма. Перестановка в составе была вынужденной – вингер Усман Дембеле получил травму. В срочном порядке на поле появился Педри.

В ближайшее время Усман Дембеле наверняка пройдёт обследование, по итогам которого «Барселона» выпустит пресс-релиз. Следите за новостями.

В сезоне 2022/2023 25-летний Усман Дембеле провёл 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Следить за матчем «Жирона» - «Барселона» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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