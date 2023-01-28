​Дембеле попал в лазарет «Барселоны»

В субботу «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Главному тренеру «сине-гранатовых» Хави пришлось делать замену уже по ходу первого тайма. Перестановка в составе была вынужденной – вингер Усман Дембеле получил травму. В срочном порядке на поле появился Педри.

В ближайшее время Усман Дембеле наверняка пройдёт обследование, по итогам которого «Барселона» выпустит пресс-релиз. Следите за новостями.

В сезоне 2022/2023 25-летний Усман Дембеле провёл 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Следить за матчем «Жирона» - «Барселона» можно в текстовой трансляции.