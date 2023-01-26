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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брат Дани Алвеса: «Мой брат попал в ловушку, мы сделаем всё, чтобы вытащить его из этой дьявольской схемы»

26 Января 2023 • 09:22 Комментировать
Жирона
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Барселона
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28.01 18:15

Ней Алвес, брат игрока сборной Бразилии Дани Алвеса, высказался о ситуации, сложившейся вокруг футболиста. Напомним, что сейчас экс-защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» находится под стражей из-за обвинений в сексуальном насилии.

По словам брата, семья футболиста сделает всё, чтобы помочь Алвесу.

«Мой брат попал в ловушку. Моя семья не собирается сдаваться. Мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы вытащить моего брата из этой демонически-дьявольской схемы», — приводит слова Нея Алвеса Espejo Público.

Напомним, что последним клубом 39-летнего защитника был мексиканский «Пумас», расторгнувший с ним контракт после ареста. В нынешнем сезоне Алвес провёл 13 матчей, отметившись пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Ней Алвес
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ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
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