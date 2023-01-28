«Барселона» не проигрывает каталонским клубам с 2009 года

В матче девятнадцатого тура Ла Лиги каталонская «Барселона» сражается в гостях с «Жироной». Согласно статистике, шансы «Жироны» на успех мизерны, ибо «Барселона» не проигрывает каталонским командам в чемпионате Испании уже 29 матчей, или почти четырнадцать лет. В последний раз такое случилось в феврале 2009 года, когда «Барса» уступила дома со счетом 1:2 «Эспаньолу». Правда, с другой стороны, любая серия имеет свойство заканчиваться....

Следить за встречей между «Жироной» и «Барселоной» в рамках девятнадцатого тура испанского чемпионата можно по ссылке на нашу прямую онлайн-трансляцию игры, она уже доступна по ссылке.