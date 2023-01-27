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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал единственный клуб, ради которого Эдегор может покинуть «Арсенал»

27 Января 2023 • 21:03 Комментировать
Жирона
...
Барселона
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Через 19 ч. 57 мин.

Бывший английский защитник Рио Фердинанд сомневается в уходе Мартина Эдегора из лондонского «Арсенала».

Норвежский полузащитник является капитаном «канониров» и играет ключевую роль в команде Микеля Артеты, претендующей на чемпионство в Английской премьер-лиге. Считается, что успешная игра 24-летнего футболиста может привлечь к нему внимание ведущих европейских клубов, однако Фердинанд уверен, что переманить Эдегора будет трудно: «Сомневаюсь в его уходе. Могу представить, как он оставляет «Арсенал», лишь в том случае, если предложение по нему сделает «Барселона», – цитируют английские СМИ телеэксперта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Рио Фердинанд Мартин Эдегор
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