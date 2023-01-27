Фердинанд назвал единственный клуб, ради которого Эдегор может покинуть «Арсенал»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд сомневается в уходе Мартина Эдегора из лондонского «Арсенала».

Норвежский полузащитник является капитаном «канониров» и играет ключевую роль в команде Микеля Артеты, претендующей на чемпионство в Английской премьер-лиге. Считается, что успешная игра 24-летнего футболиста может привлечь к нему внимание ведущих европейских клубов, однако Фердинанд уверен, что переманить Эдегора будет трудно: «Сомневаюсь в его уходе. Могу представить, как он оставляет «Арсенал», лишь в том случае, если предложение по нему сделает «Барселона», – цитируют английские СМИ телеэксперта.