«Барселона» сыграет против «Жироны» в футболках, стилизованных под каталонский флаг

Давно известно, что «Барселона» является футбольным олицетворением независимости Каталонии - отсюда и столь острое противостояние с мадридским «Реалом», который является символом центральной, королевской власти. И каталонцы не упускают ни единого случая подчеркнуть свои социально-политические идеалы.

Ближайшим матчем «Барселоны» станет гостевой поединок с другой каталонской командой, «Жироной», и в нем «блауграна» задействует четвертый тип футболок в нынешнем сезоне, стилизованных под каталонской флаг.

Это будет форма желтого цвета с четырьмя красными полосами на груди, которые и составляют каталонский флаг.