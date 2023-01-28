Педри проводит свой сотый матч за «Барселону»

В матче девятнадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» сражается в гостях с «Жироной», и это - сотый матч за «Барсу» для полузащитника Педри, который выступает за клуб с 2020 года. Две трети из них, то есть 67, Педри провел в рамках чемпионата Испании, 14 игр он сыграл в Лиге чемпионов, восемь - в Кубке Испании, еще шесть матчей пришлись на Лигу Европы, и, наконец, пять матчей были сыграны в Суперкубке Испании.

Следить за встречей между «Жироной» и «Барселоной» в рамках девятнадцатого тура испанского чемпионата можно по ссылке на нашу прямую онлайн-трансляцию игры, она уже доступна по ссылке.