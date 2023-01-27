«Барселона» летом может вернуться к кандидатуре Аспиликуэты

Каталонская «Барселона» может возобновить интерес к капитану лондонского «Челси» Сесару Аспиликуэте. По информации от Sport, летом «сине-гранатовые» могут вернуться к кандидатуре защитника.

Напомним, полгода назад Аспиликуэта отказался переходить в «Барселону», так как «Челси» предложил ему новый контракт сроком на два сезона. Более того, «сине-гранатовые» не могли удовлетворить финансовые требования руководства «пенсионеров» по трансферу испанца.

33-летний Аспиликуэта в нынешнем сезоне нестабильно выходит в стартовом составе «Челси» в матчах Английской премьер-лиги. На счету испанца 986 игровых минут в 17 поединках чемпионата.