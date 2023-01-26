Хави: «Рафинья будет важен для нас, у меня нет сомнений»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своих планах на вингера Рафинью Диаса. Напомним, бразильца начали связывать с уходом из команды после летнего трансфера из «Лидса» за 55 миллионов евро.

«Рафинья в будущем будет очень важным футболистом для «Барселоны», у меня нет в этом сомнений. У меня есть уверенность, что будущее этого игрока связано с нами», – дал понять Хави на своей пресс-конференции.

Летом Рафинья мог оказаться в лондонском «Челси», но в итоге решил перейти в «Барселону». По окончанию сезона футболиста постарается вернуть в Английскую премьер-лигу «Арсенал» Микеля Артеты.