Кунде: «Жирона» демонстрирует солидный футбол»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в рамках матча 19-го тура Ла Лиги.

«Мы могли сыграть намного лучше, но нужно отдать должное сопернику. «Жирона» демонстрирует солидный футбол, но самое главное, что мы победили в этой игре», — приводит слова Кунде Barca Universal.

В текущем сезоне 24-летний француз принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив четыре результативные передачи.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков после 18 игр. В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса встретятся с «Бетисом» (1 февраля).