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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» следит за четырьмя игроками «Ювентуса»

24 Января 2023 • 13:46 Комментировать
Жирона
...
Барселона
28.01 18:15

Каталонская «Барселона» пристально следит за четырьмя футболистами туринского «Ювентуса». По информации от издания Sport, на радаре «сине-гранатовых» находятся нападающие Душан Влахович и Федерико Кьеза, а также полузащитники Мануэль Локателли и Адриен Рабио. У последнего, напомним, в конце сезона истекает контракт.

У всех перечисленных футболистов «Ювентуса» есть некие неопределённости с будущим. Эти игроки были бы не против покинуть «старую синьору», особенно учитывая то, что команда рискует не квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Недавно с «Ювентуса» сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А за финансовые махинации. Сейчас команда идёт на 10 месте в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Адриен Рабио Душан Влахович Мануэль Локателли Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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