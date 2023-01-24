«Барселона» следит за четырьмя игроками «Ювентуса»

Каталонская «Барселона» пристально следит за четырьмя футболистами туринского «Ювентуса». По информации от издания Sport, на радаре «сине-гранатовых» находятся нападающие Душан Влахович и Федерико Кьеза, а также полузащитники Мануэль Локателли и Адриен Рабио. У последнего, напомним, в конце сезона истекает контракт.

У всех перечисленных футболистов «Ювентуса» есть некие неопределённости с будущим. Эти игроки были бы не против покинуть «старую синьору», особенно учитывая то, что команда рискует не квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Недавно с «Ювентуса» сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А за финансовые махинации. Сейчас команда идёт на 10 месте в чемпионате.