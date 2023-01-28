Гол Педри позволил «Барселоне» выиграть дерби и оторваться от «Реала»

В 19-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Жироны» и не без труда обыграла соперника по дерби. В середине первого тайма Усман Дембеле получил травму и был заменен на Педри. В целом до перерыва футболисты запомнились только обилием желтых карточек перед уходом на перерыв. Судьбоносной стала атака «Барселоны» на 61-й минуте, когда Педри переправил мяч в сетку после ряда ошибок игроков обороны и голкипера соперника. С другой стороны атака веером получилась очень эффектной. Жорди Альба в концовке мог ставить точку, но пробил в оппонента, к тому же был офсайд.

«Жирона» остается 12-й, а вот «Барселона» уже на шесть очков оторвалась от «Реала».