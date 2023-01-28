Гол Педри позволил «Барселоне» выиграть дерби и оторваться от «Реала»

В 19-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Жироны» и не без труда обыграла соперника по дерби. В середине первого тайма Усман Дембеле получил травму и был заменен на Педри. В целом до перерыва футболисты запомнились только обилием желтых карточек перед уходом на перерыв. Судьбоносной стала атака «Барселоны» на 61-й минуте, когда Педри переправил мяч в сетку после ряда ошибок игроков обороны и голкипера соперника. С другой стороны атака веером получилась очень эффектной. Жорди Альба в концовке мог ставить точку, но пробил в оппонента, к тому же был офсайд.
«Жирона» остается 12-й, а вот «Барселона» уже на шесть очков оторвалась от «Реала».
Протокол игры
|61'Педри (0:1)
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 74'Бернардо Эспиноса•Хуанпе Хуан81' (Мартин Иван (81') •Гутьеррес Мигель•Ромеу Ориоль•Коуто Ян70' (Стуани Кристиан (70') •Эррера Янгель59' (Фернандес Валери (59') •Гарсия Алеш•Рикельме Родриго81' (Рока Касалс Хоэль (81') •Кастельянос Валентин 44'70' (Вилья Тони (70')
Тер Штеген Марк-Андре•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Гарсия Эрик•Алонсо Маркос46' (Альба Жорди (46') •Гави• 49'Бускетс Серхио•Де Йонг Френки•Рафинья Диас88' (Кесси Франк (88') •Фати Ансу 43'81' (Бальде Алехандро (81') •Дембеле Усман26' (Педри (26') 45'
28 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
три очка есть три очка. но по игре вопросы.
всех cules - с победой!
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