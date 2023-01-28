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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Педри позволил «Барселоне» выиграть дерби и оторваться от «Реала»

28 Января 2023 • 20:13 Комментировать (3)
Жирона
0:1
Барселона
окончен

В 19-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Жироны» и не без труда обыграла соперника по дерби. В середине первого тайма Усман Дембеле получил травму и был заменен на Педри. В целом до перерыва футболисты запомнились только обилием желтых карточек перед уходом на перерыв. Судьбоносной стала атака «Барселоны» на 61-й минуте, когда Педри переправил мяч в сетку после ряда ошибок игроков обороны и голкипера соперника. С другой стороны атака веером получилась очень эффектной. Жорди Альба в концовке мог ставить точку, но пробил в оппонента, к тому же был офсайд.

«Жирона» остается 12-й, а вот «Барселона» уже на шесть очков оторвалась от «Реала».

Протокол игры  
Жирона0:1Барселона
  61'Педри (0:1)
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  74'Бернардо ЭспиносаХуанпе Хуан 81' (Мартин Иван ( 81') Гутьеррес МигельРомеу ОриольКоуто Ян 70' (Стуани Кристиан ( 70') Эррера Янгель 59' (Фернандес Валери ( 59') Гарсия АлешРикельме Родриго 81' (Рока Касалс Хоэль ( 81') Кастельянос Валентин  44' 70' (Вилья Тони ( 70')
Запасные: Калленс АлександрГарсия Борха IХуан Карлос МартинФуйдиас ТониЧичаритоЦыганков Виктор
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдГарсия ЭрикАлонсо Маркос 46' (Альба Жорди ( 46') Гави  49'Бускетс СерхиоДе Йонг ФренкиРафинья Диас 88' (Кесси Франк ( 88') Фати Ансу  43' 81' (Бальде Алехандро ( 81') Дембеле Усман 26' (Педри ( 26'  45')
Запасные: Пенья ИньякиБельерин ЭкторКристенсен АндреасТорре ПаблоРоберто Серхи
28 января. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Педри
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
28 Января 2023 в 20:59
очень натужно. снова. хреново в атаке, хреново в обороне. хоть вратарь спасает. Дембеле травмировался? он особо ничем не запомнился. надеюсь, к матчу с МЮ подлечат его и приведут в форму.
три очка есть три очка. но по игре вопросы.
всех cules - с победой!
Sergey999
28 Января 2023 в 20:21
Поздравляю болел Барселоны с победой) Медленно но уверенно движется к чемпионству.
pol-black
28 Января 2023 в 20:35
не с чем поздравлять. игра - отстой. Тер Штеген в очередной раз принёс победу.
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